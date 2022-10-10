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Перевантаження електромережі. «Укренерго» дало поради киянам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перевантаження електромережі. «Укренерго» дало поради киянам
«Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та Житомирі
фото ілюстративне

Українцям рекомендують вмикати потужні побутові електроприлади лише вночі

У зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК «Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі. Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірні години, коли традиційно спостерігається пік споживання за добу. У зв’язку з цим закликаємо мешканців Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години – з 17:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Рекоменовано вмикати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

«Виконуючи ці прості рекомендації, ви убезпечите електромережі регіону від перевантажень та ризику додаткових аварій. Відновлювальні роботи, які проводяться для того, щоб відновити нормальне живлення Києва та області, будуть виконані у найкоротший термін», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: війна росія Укренерго Україна окупанти ракета

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