Перевантаження електромережі. «Укренерго» дало поради киянам

Українцям рекомендують вмикати потужні побутові електроприлади лише вночі

У зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК «Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі. Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірні години, коли традиційно спостерігається пік споживання за добу. У зв’язку з цим закликаємо мешканців Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години – з 17:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Рекоменовано вмикати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

«Виконуючи ці прості рекомендації, ви убезпечите електромережі регіону від перевантажень та ризику додаткових аварій. Відновлювальні роботи, які проводяться для того, щоб відновити нормальне живлення Києва та області, будуть виконані у найкоротший термін», – додали в «Укренерго».

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