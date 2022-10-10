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Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція
фото ілюстративне

Найпростіший спосіб розвантажити мережу – підключитися до домашньої Wi-Fi мережі

Внаслідок ракетної атаки на України мобільна мережа може бути перезавантажена. Є кілька способів, як можна допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

  • підключатися до домашньої Wi-Fi мережі;
  • відключати функцію автоматичного завантаження мультимедіа на телефонах.

Як це зробити?

У більшості месенджерах настройки схожі, але можуть трохи відрізнятися:

  • зайдіть в «налаштування» вашого месенджера;
  • перейдіть в «дані та сховище» або «медіафайли»;
  • вимкніть опцію «фонове завантаження»;
  • у розділі «через мобільну мережу» вимкніть «автозавантаження медіа».

Після цього ви зможете самі вибирати, які фото або відеоконтент завантажувати.

Що робити, якщо раптом зникне мобільний зв'язок?

  • Відключити автовибір мережі: на Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор; на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі;
  • знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell;
  • якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
  • перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція фото 1

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: війна росія Україна окупанти рашисти

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