Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція

Найпростіший спосіб розвантажити мережу – підключитися до домашньої Wi-Fi мережі

Внаслідок ракетної атаки на України мобільна мережа може бути перезавантажена. Є кілька способів, як можна допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

підключатися до домашньої Wi-Fi мережі;

відключати функцію автоматичного завантаження мультимедіа на телефонах.

Як це зробити?

У більшості месенджерах настройки схожі, але можуть трохи відрізнятися:

зайдіть в «налаштування» вашого месенджера;

перейдіть в «дані та сховище» або «медіафайли»;

вимкніть опцію «фонове завантаження»;

у розділі «через мобільну мережу» вимкніть «автозавантаження медіа».

Після цього ви зможете самі вибирати, які фото або відеоконтент завантажувати.

Що робити, якщо раптом зникне мобільний зв'язок?

Відключити автовибір мережі: на Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор; на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі;

знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell;

якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

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