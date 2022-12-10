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Африканську країну спіткав блекаут

Надія Карбунар
glavcom.ua
Африканську країну спіткав блекаут
Гребля Мерове, яка живить більшість регіонів Судану, зазнала аварії
фото з відкритих джерел

Сектор електроенергетики країни страждає від колапсу

У Судані 10 грудня відбулося повне відключення світла через аварію на гідроелектростанції. Про це повідомляє Al-Rakoba.

Гребля Мерове, яка живить більшість регіонів Судану, зіткнулася з аварією, у зв'язку з чим сталося знеструмлення 45-мільйонної країни.

На даний момент електрика поступово повертається до міст Судану.

Зазначається, що сектор електроенергетики країни страждає від колапсу та відсутності періодичного технічного обслуговування після того, як підтримка Судану була припинена через воєнний переворот 25 жовтня минулого року.

Працівники сектору енергетики влаштували серію страйків через погіршення заробітної плати, але місяць тому влада все ж таки задовольнила їх.

Як повідомлялося, Україна надішле гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи.

17 листопада стало відомо, що «зернова угода» продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Теги: блекаут влада переворот Туреччина Україна

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