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Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20

Юрій Лящук
glavcom.ua
Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20
Усі країни Африки є незамінними партнерами у досягненні прогресу
фото з відкритих джерел

Байден переконаний, що Африка повинна бути присутньою за столом у кожній кімнаті, де обговорюються глобальні проблеми

Країни Африки є постійними партнерами світу у досягненні глобальних цілей прогресу, тому Африканському союзу варто було б стати частиною об'єднання G20. Про це Джозеф Байден заявив під час виступу на сесії саміту США-Африка.

«Я запрошую Африканський союз приєднатися до G20 як постійний член. Африка повинна бути присутньою за столом у кожній кімнаті, де обговорюються глобальні проблеми», – заявив президент США.

За його словами, всі країни Африки є незамінними партнерами у досягненні прогресу, який приносить користь усьому світу.

У ході заходу він також зазначив, що США планують виділити $55 млрд протягом наступних трьох років для просування спільних пріоритетів із Африкою. Крім того, Байден має намір попросити Конгрес США надати кредит у розмірі $21 млрд Міжнародному валютному фонду, щоб забезпечити доступ до фінансування для країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Раніше Джо Байден підписав закон про захист права жителів країни на укладення одностатевих і міжрасових шлюбів – «Акт про повагу до шлюбу».

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Теги: Велика двадцятка Африка Джозеф Байден США

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