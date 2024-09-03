Зеленський назвав умову, за якої російські удари по Україні  будуть неможливими

Зеоенський заявив, що Україна дуже розраховує на Patriot, який готується передати Румунія

Зеленський: «Росія не вміє воювати без терору – саме терористичні удари та здатність сіяти руїни замінює російському керівництву і тактику, і стратегію війни»,

Удари Росії по Україні будуть неможливі, якщо наші військові матимуть можливість знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, а також російські військові аеродроми й логістику. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

«Дати Україні такі дозволи й таку зброю – це зробити точно найбільший крок до реального, справедливого завершення цієї війни. Росія просто не вміє воювати без терору – саме терористичні удари та здатність сіяти руїни замінює російському керівництву і тактику, і стратегію війни», – сказав він.

Зеленський повідомив, що у Полтаві досі тривають пошуково–рятувальні роботи на місці удару російської ракети. До розбирання завалів залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога», повідомив президент України.

Президент подякував усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавцям, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує.

«Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким», – сказав він.

За словами президента України, правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії.

«Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити й перевірити під час розслідування», – зазначив Зеленський.

Також президент України повідомив про засідання Ставки, яке відбулося сьогодні: «Предметно говорили й про застосування ППО, і про захист наших міст і громад. Визначені кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які в нас уже є. Ми працюємо й над тим, щоб отримати для України додатковий захист. Дуже розраховуємо на Patriot, який готується передати Румунія. Вдячний буду за цей крок допомоги від Румунії».

За словами Зеленського, це те, що справді підтримає «наших людей, нашу країну, увесь наш регіон».

«І, звичайно, ми продовжуємо працювати з усіма партнерами заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради далекобійних рішень, які могли б знищити ще до старту значну частину російської балістики. Це одне з ключових питань цієї війни взагалі. Питання нашої далекобійності та відповідних дозволів від партнерів, далекобійних снарядів та ракет, які ми могли б використовувати», – зауважив президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо закликав його посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Нагадаємо, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

До слова, Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.