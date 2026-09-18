Президент Сербії Вучич прибув на саміт «Карпатської вісімки»

Сербський лідер назвав сфери, у яких Белград готовий долучитися до нового регіонального формату

Президент Сербії Александар Вучич прибув до України для участі в саміті «Карпатської вісімки», який проходить в Івано-Франківській області. Сербський лідер розповів, які можливості для співпраці бачить його країна в межах нової ініціативи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Вучича.

Вучич повідомив, що братиме участь у засіданні «Карпатської інтеграційної ініціативи». Він назвав її важливим проєктом, спрямованим на забезпечення економічної, транспортної та інфраструктурної взаємопов'язаності країн розширеного Карпатського регіону.

За словами президента Сербії, його країна може запропонувати партнерам чимало можливостей у сфері транспортного сполучення. Окрему увагу Вучич звернув на розвиток транспортних зв'язків із Румунією та Угорщиною. Крім того, на саміт, який відбувається в Івано-Франківській області, очікується приїзд президента Румунії Нікушора Дана.

Нагадаємо, 18 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький та частина членів Кабінету міністрів зібралися у Буковелі Івано-Франківської області, де розпочався Carpathian 8 Summit. Захід триватиме до 20 вересня та має стати установчим самітом нової регіональної ініціативи «Карпатська вісімка».

Ініціатива має об'єднати вісім держав: Україну, Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію, Угорщину, Австрію та Сербію. Учасники планують розвивати співпрацю у сфері економіки, інвестицій, транспортної та прикордонної інфраструктури, енергетики та реалізації спільних регіональних проєктів.