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Президент Сербії Вучич прибув на саміт «Карпатської вісімки»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Сербії Вучич прибув на саміт «Карпатської вісімки»
скриншот з відео

Сербський лідер назвав сфери, у яких Белград готовий долучитися до нового регіонального формату

Президент Сербії Александар Вучич прибув до України для участі в саміті «Карпатської вісімки», який проходить в Івано-Франківській області. Сербський лідер розповів, які можливості для співпраці бачить його країна в межах нової ініціативи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Вучича.

Вучич повідомив, що братиме участь у засіданні «Карпатської інтеграційної ініціативи». Він назвав її важливим проєктом, спрямованим на забезпечення економічної, транспортної та інфраструктурної взаємопов'язаності країн розширеного Карпатського регіону.

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За словами президента Сербії, його країна може запропонувати партнерам чимало можливостей у сфері транспортного сполучення. Окрему увагу Вучич звернув на розвиток транспортних зв'язків із Румунією та Угорщиною. Крім того, на саміт, який відбувається в Івано-Франківській області, очікується приїзд президента Румунії Нікушора Дана.

Нагадаємо, 18 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький та частина членів Кабінету міністрів зібралися у Буковелі Івано-Франківської області, де розпочався Carpathian 8 Summit. Захід триватиме до 20 вересня та має стати установчим самітом нової регіональної ініціативи «Карпатська вісімка».

Ініціатива має об'єднати вісім держав: Україну, Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію, Угорщину, Австрію та Сербію. Учасники планують розвивати співпрацю у сфері економіки, інвестицій, транспортної та прикордонної інфраструктури, енергетики та реалізації спільних регіональних проєктів.

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Теги: Сербія Буковель

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