Корецький та частина Кабміну зібралися на саміті у Буковелі

Прем'єр-міністр Сергій Корецький та урядовці зібралися у Буковелі на саміті «Карпатської вісімки»

На Івано-Франківщині стартував триденний Carpathian 8 Summit, який має об'єднати в новому форматі Україну та ще сім держав Центральної і Східної Європи

Прем'єр-міністр Сергій Корецький та частина членів Кабінету міністрів 18 вересня зібралися у Буковелі Івано-Франківської області, де розпочався Carpathian 8 Summit. Захід триватиме до 20 вересня та має стати установчим самітом нової регіональної ініціативи «Карпатська вісімка», інформує «Главком».

Серед заявлених українських учасників – прем'єр-міністр Сергій Корецький, віцепрем'єр-міністр – міністр культури Тетяна Бережна, міністр розвитку громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін, міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко та інші урядовці. У саміті також бере участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Карпатська вісімка» має об'єднати Україну, Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію, Угорщину, Австрію та Сербію. Організатори позиціонують C8 як новий формат регіональної співпраці у сферах безпеки, економічного розвитку, інвестицій та реалізації транскордонних проєктів.

Очікується, що до Буковеля прибуде прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Це буде його четвертий візит до України після повернення на посаду глави словацького уряду в жовтні 2023 року.

До Буковеля запросили представників урядів восьми держав, інституцій Європейського Союзу, місцевої влади, міжнародних організацій, бізнесу та інвесторів. Зокрема, заявлена участь понад 500 представників бізнесу.

Одним із ключових напрямів саміту стане залучення коштів для розвитку Карпатського регіону. Організатори планують працювати над формуванням макрорегіональної стратегії ЄС для Карпат за аналогією з уже чинними європейськими стратегіями для Балтійського моря, Дунаю, Альпійського та Адріатично-Іонічного регіонів.

Значну частину програми C8 присвячено інвестиціям. На саміті представили 90 проєктів, для реалізації яких необхідно залучити загалом $10,7 млрд. Найбільшу частку становлять 33 енергетичні проєкти загальною вартістю $7,28 млрд.

Ще 11 транспортно-логістичних проєктів потребують близько $1,05 млрд, а 17 промислових – приблизно $782 млн. Крім того, представлені проєкти у сферах інфраструктури, сільського господарства, медицини та технологій.

Через проведення саміту традиційна «Година запитань до уряду» у Верховній Раді 18 вересня не відбудеться. Також зранку повідомлялося про перекриття руху на трасі, що сполучає Закарпатську та Івано-Франківську області.

Нагадаємо, що ідею нового регіонального формату раніше представив президент Володимир Зеленський. За його словами, ініціатива має створити майданчик для співпраці з державами, які мають різні позиції щодо військової підтримки України, але готові спільно працювати у гуманітарній, безпековій та економічній сферах.