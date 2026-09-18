Чиїм ставлеником є новий в.о. генпрокурора Ковальський? Журналісти назвали ймовірних покровителів

За роки роботи Ковальський обіймав різні посади – від старшого слідчого та прокурора до керівних посад у прокуратурі Вінницької області

Хто сприяв кар’єрному злету Ковальського? Джерела редакції назвали впливового чернівецького бізнесмена, одного з керівників штабу Володимира Зеленського на президентських виборах

Президент Володимир Зеленський 17 вересня призначив Антона Ковальського виконувачем обов’язків генерального прокурора України. До цього кадрового рішення може бути причетний впливовий чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Новий в.о. генпрокурора – Антон Ковальський. Досьє, зв’язки та загадка призначення».

Джерела «Главкома» у прокуратурі пояснили, що до кадрового рішення може бути причетний впливовий бізнесмен з Чернівців Ілля Павлюк. Раніше ЗМІ називали його одним із керівників центрального штабу Володимира Зеленського під час виборів 2019 року. Також Павлюку приписують керування невеликою групою народних депутатів від партії «Слуга народу».

Крім того, у розмові «Главкомом» один із колишніх генпрокурорів зазначив, що Ілля Павлюк є товаришем заступника генерального прокурора у 2020-2025 роках Ігоря Мустеца. Мустеца також виходець із Чернівців. Саме з його появою в Офісі генпрокурора кар’єра прокурора Ковальського різко пішла вгору – у вересні 2020 року він обійняв посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури. А згодом у Чернівцях крісло обласного прокурора.

«Главком» наголошує, що 2020 року кар'єрною вершиною Ковальського був відділ нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, а потім управління у прокуратурі Вінницької області.

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на Антона Ковальського. За роки роботи Ковальський обіймав різні посади – від старшого слідчого та прокурора до керівних посад у прокуратурі Вінницької області.