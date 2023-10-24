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Зеленський назвав п’ять головних проривів України в окупованому Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський назвав п’ять головних проривів України в окупованому Криму
фото: Офіс президента

Мета України: повна деокупація земель, включаючи Крим

Президент України Володимир Зеленський назвав позитивні зрушення щодо можливої деокупації Криму найближчим часом. Про це він заявив під час виступу на парламентському саміті «Кримської платформи», передає «Телеграф».

Також глава держави озвучив п’ять головних досягнень України на цьому етапі війни з Росією.

Перше – російський флот поступово тікає з Криму. Він більше не здатний оперувати у західній частині Чорного моря.

Друге - для російських терористів наразі немає жодної бази безпеки та надійного логістичного маршруту у Криму. ЗСУ поки не досягли повного вогневого контролю над Кримом i навколишніми водами, але це питання часу.

Третє – проукраїнські настрої в Криму все більше зростають.

Четверте – Україна змогла повернути Чорному морю роль артерії безпеки, від якої залежить глобальна продовольча стабільність у багатьох країнах. З початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлено на підхід ще більше 50 суден.

«П’ятий пункт ціннісний. Це те, про що слід згадати сьогодні, у День Об’єднаних Націй. Коли, 78 років тому набув чинності Статут ООН, найшанованіший документ, який затверджує базове право кожної нації життя без агресії, анексій, терору», – зауважив президент.

Зеленський підкреслив, що у 2014 році світ заплющив очі на дії Росії в Криму. Але зараз влада України займається «демонтажем безкарності Росії». Також він ще раз наголосив на тому, що головна мета України – це звільнення всіх земель від російських окупантів. Крим – не виняток.

Нагадаємо, що Крим був захоплений та окупований Росією у березні 2014 року. Перший саміт з деокупації півострова – «Кримська платформа» відбувся у серпні 2021 року. У ньому взяли участь 46 країн, включаючи країни ЄС. У серпні 2022 року указом Володимира Зелінського було створено консультативну раду з питань деокупації Криму на основі «Кримської платформи».

Теги: Крим окупанти війна Володимир Зеленський

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