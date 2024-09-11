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Зеленський назвав умову, за якої Україна виготовлятиме вдвічі більше дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав умову, за якої Україна виготовлятиме вдвічі більше дронів
За словами Зеленського, деякі приватні компанії готові вп’ятеро збільшити виробництво дронів
фото з відкритих джерел

Україна готова нарощувати виробництво дронів

Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує для цього додаткового фінансування. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Кримської платформи.

«Сьогодні українські заводи готові вдвічі збільшити виробництво. Деякі приватні компанії готові навіть і вп’ятеро більше виготовляти. Вони можуть, вони готові. У нас немає достатньо грошей у бюджеті для цього. Тому ми просимо наших партнерів допомогти нам із фінансуванням», – зазначив Зеленський.

Також глава нашої держави додав, що в Україні виробництво дронів «дешевше і ми швидші».

До коаліції дронів, яка складається 16 країн, входять Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.

Держави-члени коаліції працюють над постачанням різних типів безпілотників, таких як розвідувально-ударні безпілотники, безпілотні літальні апарати, керовані штучним інтелектом, і технології боротьби з дронами.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова».

Раніше Верховна Рада України проголосувала за закон, який унормовує створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ.

До слова, правоохоронці затримали працівників поштового сервісу з Тернополя, які привласнювали безпілотники для військових і продавали їх за нижчими цінами.

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Теги: ЗСУ безпілотник дрон Володимир Зеленський президент

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