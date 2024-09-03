Рада підтримала створення Сил безпілотних систем ЗСУ

До закону про ЗСУ включили статтю про створення окремого роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем

За зміни до закону «Про Збройні Сили України» проголосували 294 депутати

Верховна Рада України у вівторок, 3 вересня, проголосувала за закон, який унормовує створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

За зміни до закону «Про Збройні Сили України» проголосували 294 депутати. Відтак, до закону про ЗСУ включили статтю про створення окремого роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

«Актуальний проєкт, який унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва», – написала Геращенко.

У лютому президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.

Кабінет Міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ - Сил безпілотних систем.

Ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, що його ці системи мають на перебіг бойових подій.

Нагадаємо, рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський. За його словами, процес роботи у цьому напрямку триває. Є ті люди, які готові вступити до Сил безпілотних систем, та які хочуть цього. Сухаревський відзначив, що такі завжди матимуть вибір під час вступу.

До слова, на озброєнні наших бійців з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський в інтерв'ю ArmyInform. За його словами, наразі в Україні триває Research&Development-процес – пошукова, теоретична та експериментальна робота для визначення технічної можливості створення нової техніки у визначені терміни. Зокрема, йдеться про морські технології.