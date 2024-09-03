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Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ анонсував появу нових типів дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ анонсував появу нових типів дронів
В Україні триває пошукова, теоретична та експериментальна робота для визначення технічної можливості створення нової бойової техніки
скріншот відео Мінцифри (ілюстративний)

Нова технологічна розробка охоронятиме наші морські кордони

На озброєнні наших бійців з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський в інтерв'ю ArmyInform.

«Багатофункціональні морські безекіпажні системи – це те, що дуже скоро побачить світ, побачить наша держава. Вони будуть забезпечувати наші морські кордони. Це наша мета, і ми до неї впевнено йдемо», – наголосив Сухаревський.

За його словами, наразі в Україні триває Research&Development-процес – пошукова, теоретична та експериментальна робота для визначення технічної можливості створення нової техніки у визначені терміни. Зокрема, йдеться про морські технології.

Командувач зауважив, що нині завдяки використанню морських систем Чорноморський флот РФ майже зійшов з арени ті втік із Севастополя.

«Це всесвітньо відомий факт, що Україна дала бій на морі без флоту. Тому в цьому заслуга якраз і новонародженої тактики, і стратегії дій на морі», – підкреслив полковник.

Командувач Силами безпілотних систем також повідомив про створення наземних роботів, які сьогодні виконують безліч функцій на фронті. За його словами, у цьому напрямку є ціла низка викликів. Зараз розробляється інституційний полігон, де тестуватимуться подібні системи, випробовуватимуться тактики тощо.

Нагадаємо, що Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

Як повідомлялося, 24 серпня відбулося перше успішне бойове застосування нової української зброї – далекобійної ракети-дрона «Паляниця». У межах дії ракети-дрону – два десятки військових російських аеродромів. Також зазначається, що розробку змогли завершити феноменально швидко – за півтора року. «Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. Ракета-дрон має турбореактивний двигун. 

Раніше Зеленський показав інші українські розробки, які успішно знищують окупантів у морі, у повітрі й на землі.

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Теги: ЗСУ безпілотник дрон

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