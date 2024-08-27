Міноборони Іспанії повідомило, скільки підготувало українських військових

У навчанні взяли участь близько 2500 іспанських інструкторів

Він осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тис. українських військових в межах місії ЄС. Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять навчання у місті Толедо.

Роблес наголосила, що «солідарність, підтримка і відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення Росії».

Вона також нагадала про жорстокість цієї війни, «особливо в ці дні, коли українське цивільне населення стає жертвами атак, які є неприйнятними з будь-якого погляду, оскільки вони порушують всі норми права війни та гуманітарного права».

«Іспанія надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими. Я дуже пишаюся тією роботою, яку вони виконують, і вдячна за неї», – зазначила глава міноборони країни.

За її словами, з осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тис. українських військових. У навчанні взяли участь близько 2500 іспанських інструкторів.

Раніше пресслужба міноборони Іспанії повідомила, що країна у вересні передасть Україні ще одну батарею ЗРК Hawk.

Міністерство оборони Іспанії повідомило про передачу Україні додаткової батареї ЗРК Hawk у вересні. Український міністр оборони подякував іспанській колезі за важливу підтримку. «Іспанія надішле Україні зенітну батарею Hawk у вересні. Про це міністр Іспанії заявила в розмові з українським колегою Рустемом Умєрович, який подякував за важливу підтримку», – йдеться у повідомленні іспанського міністерства.

Нагадаємо, у червні Іспанія надіслала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні «Раммштайн» у травні заявила, що Patriot є частиною «важливої партії», доставленої в червні цього року.

Як повідомлялося, уряд Іспанії опрацьовує постачання до України бойових машин піхоти Ascod, які будуть вироблятися на потужностях Santa Bаrbara Sistemas, що є частиною General Dynamics European Land Systems (GDELS).