У російсько-українській війні назріває чергова технологічна революція
Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно «закрити очі» противнику
За останні пару місяців українці збили приблизно стільки ж розвідницьких дронів противника, скільки за усі попередні роки війни. І потратили на це у 100 разів менше коштів, з розрахунку на результат.
Сподіваюся, що так все піде і далі, і ми повністю закриємо своє небо від розвідницьких крил противника. Якщо вони і залітатимуть, то – на кілька хвилин, не більше.
Непросто описати, наскільки багато це значитиме для нашої війни. Хімарси, далекобійна артилерія, вертолітники і пілоти літаків на аеродромах, і оператори дальніх БПЛА зможуть дихати вільніше. Те цілодобове полювання, яке за ними зараз здійснюють озброєні Іскандерами та С-300 росіяни, припиниться. КАБи стануть набагато менш ефективними. Логістика в тилах стане набагато більш безпечною. Ланцети не зможуть наводитися далі певного горизонту.
Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно «закрити очі» противнику. Досвід українських військових показує, що це цілком реальна задача.
Як завжди, ініціатива прийшла з низу. Групи ентузіастів організувалися і почали збивати розвідувальні БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крилами – усім, що було під рукою. Через деякий час набили руку.
Зараз час масштабувати найкращий досвід.
Росіяни пишуть уже про кінець своєї технологічної переваги. Встигнути б.
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