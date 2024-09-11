У російсько-українській війні назріває чергова технологічна революція

«Росіяни пишуть уже про кінець своєї технологічної переваги» (на фото ворожий дрон-розвідник «Орлан-10»)

Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно «закрити очі» противнику

За останні пару місяців українці збили приблизно стільки ж розвідницьких дронів противника, скільки за усі попередні роки війни. І потратили на це у 100 разів менше коштів, з розрахунку на результат.

Сподіваюся, що так все піде і далі, і ми повністю закриємо своє небо від розвідницьких крил противника. Якщо вони і залітатимуть, то – на кілька хвилин, не більше.

Непросто описати, наскільки багато це значитиме для нашої війни. Хімарси, далекобійна артилерія, вертолітники і пілоти літаків на аеродромах, і оператори дальніх БПЛА зможуть дихати вільніше. Те цілодобове полювання, яке за ними зараз здійснюють озброєні Іскандерами та С-300 росіяни, припиниться. КАБи стануть набагато менш ефективними. Логістика в тилах стане набагато більш безпечною. Ланцети не зможуть наводитися далі певного горизонту.

Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно «закрити очі» противнику. Досвід українських військових показує, що це цілком реальна задача.

Як завжди, ініціатива прийшла з низу. Групи ентузіастів організувалися і почали збивати розвідувальні БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крилами – усім, що було під рукою. Через деякий час набили руку.

Зараз час масштабувати найкращий досвід.

Росіяни пишуть уже про кінець своєї технологічної переваги. Встигнути б.