Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

У російсько-українській війні назріває чергова технологічна революція

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Росіяни пишуть уже про кінець своєї технологічної переваги» (на фото ворожий дрон-розвідник «Орлан-10»)
колаж: glavcom.ua

Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно «закрити очі» противнику

За останні пару місяців українці збили приблизно стільки ж розвідницьких дронів противника, скільки за усі попередні роки війни. І потратили на це у 100 разів менше коштів, з розрахунку на результат.

Сподіваюся, що так все піде і далі, і ми повністю закриємо своє небо від розвідницьких крил противника. Якщо вони і залітатимуть, то – на кілька хвилин, не більше.

Непросто описати, наскільки багато це значитиме для нашої війни. Хімарси, далекобійна артилерія, вертолітники і пілоти літаків на аеродромах, і оператори дальніх БПЛА зможуть дихати вільніше. Те цілодобове полювання, яке за ними зараз здійснюють озброєні Іскандерами та С-300 росіяни, припиниться. КАБи стануть набагато менш ефективними. Логістика в тилах стане набагато більш безпечною. Ланцети не зможуть наводитися далі певного горизонту.

Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно «закрити очі» противнику. Досвід українських військових показує, що це цілком реальна задача.

Як завжди, ініціатива прийшла з низу. Групи ентузіастів організувалися і почали збивати розвідувальні БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крилами – усім, що було під рукою. Через деякий час набили руку.

Зараз час масштабувати найкращий досвід.

Росіяни пишуть уже про кінець своєї технологічної переваги. Встигнути б.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росіяни безпілотник українці технології дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни сьогодні говорять, що України не існує. А завтра вони скажуть, що ніяких поляків не існує
Європейський союз vs «русскій мір»: чому Польща повинна об'єднатися з Україною
6 вересня, 15:03
24 лютого у складі добровольчого батальйону Валентин Космина, отримавши зброю, разом з побратимами мужньо зустрів ворога
Після війни мріяв купити будинок в Іспанії. Згадаймо Валентина Космину
17 серпня, 09:00
Окупаційна адміністрація намагається збільшити явку шляхом бесід із переселенцями на півострові, щоб вони голосували за своїми посвідками на проживання
Окупанти готуються до виборів у Криму – Центр національного спротиву
22 серпня, 01:30
Про надписи російською мовою на об'єкті вперше повідомив портал Your Kurier Olsztyński. Однак служби поки що не підтвердили цю інформацію
У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи
22 серпня, 14:39
До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російської оборонки
США запровадили потужні санкції проти Росії: список
23 серпня, 18:23
Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання
24 серпня, 16:11
Протягом вихідних під час атак на територію України російські БпЛА двічі порушували повітряний простір держав НАТО
Подоляк пояснив, навіщо Росія запускає дрони в країни НАТО
9 вересня, 23:37
Панезьоров наголошує, що зараз є військові і цивільні інженери, ентузіасти, які на волонтерських засадах займаються розробками систем мін різного характеру
Сапер, який отримав Героя України, пояснив, що може стримати поступ ворога
9 вересня, 20:34
Міністерство повернення українців допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном та повернути мільйони українців додому
Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців
Вчора, 14:57

Ігор Луценко

У російсько-українській війні назріває чергова технологічна революція
У російсько-українській війні назріває чергова технологічна революція
Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України
Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
Головна битва сьогодення, від якої залежить наша Перемога
Головна битва сьогодення, від якої залежить наша Перемога
Росіяни готують дітей до війни. А що робимо ми?
Росіяни готують дітей до війни. А що робимо ми?
Поганий командир може бути набагато небезпечнішим, ніж ворог
Поганий командир може бути набагато небезпечнішим, ніж ворог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
33K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
32K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
15K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua