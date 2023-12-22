Зеленський підписав закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях

Тепер молоді люди з тимчасово окупованих території матимуть змогу вчитися в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України. Про це йдеться в картці законопроєкту №9591.

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Тепер громадяни України, які проживають на окупованій Росією території, матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку.

Для визнання освітніх результатів людей, які навчалися на окупованих територіях України, проводитимуть атестацію. Утім, результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більш ніж 75% від загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердить уряд.

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Нагадаємо, підтримати цей закон закликали правозахисні організації України. Там зазначають, що через окупацію протягом більш ніж дев'ять років сотні тисяч українських дітей вимушені були здобувати освіту на захоплених росіянами територіях. Але через те, що Україна не визнавала документи про їхню освіту, поставало питання щодо працевлаштування чи продовження навчання.