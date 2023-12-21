Психолог розібрав пресконференцію Зеленського і похвалив його за три речі

Фахівець виділив деякі відповіді президента, які йому здалися доречними, професійними і водночас дуже особистими

Президент Володимир Зеленський сильно еволюціонував як спікер за роки, протягом яких очолює Україну. Зокрема, про це свідчать три влучні відповіді, які глава держави дав журналістам на великій пресконференції 19 грудня. Таку думку висловив психолог Валентин Кім у Facebook.

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«На цій конференції я б хотів виділити три відповіді, які мені здалися доречними, професійними і при цьому дуже особистими, пропущеними через власні переживання і власний досвід», – зазначив фахівець.

На його думку, Зеленський дав блискавичну відповідь турецькому журналісту про порівняння України та Палестини. «Відповідь і ввічлива, і тверда. І дуже коротка, що не зовсім часто буває у нашого Верховного. І тому ще більш блискавична, як на мене», – похвалив Кім.

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Також психолог оцінив відповідь президента про можливі переговори з Кремлем: «Тут навпаки вийшла достатньо довга відповідь, з переліченням величезної кількості фактів, особливостей міжнародних відносин, згадками про іноземних політиків і в фіналі чітка і логічна підводка про неможливість проведення таких переговорів, спираючись на все вищеперераховане. Складна, але структурована логіка. Браво».

Також позитивну оцінку експерт дав відповіді Зеленського на питання про обміни полоненими, які уповільнилися. «Це одно з небагатьох проблемних питань, при відповіді на яке Володимир Зеленський не зайнявся протиставленням себе журналістам, а навпаки приєднався, пообіцяв передати інформації відповідним особам, виступив разом проти заявленої проблеми, а не проти того, хто про неї запитав. А ще надав додаткову інформації не лише про обмін військових і цивільних, але і про повернення дітей, і про повернення українців із Гази. Чітка, конкретна, не дуже глибока, але відверта відповідь», – зауважив Кім.

Натомість експерт сказав, що не буде коментувати те, як президент «знецінив ролі західних партнерів» і заперечив існування конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, хоча, на думку психолога, непорозуміння між ними все-таки є.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію, під час якої розповів, зокрема, про новий план мобілізації.

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Крім того, президент зізнався, які нині взаємини він має із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. А також прокоментував провокативні дописи нардепки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої. Також він розповів, чому, попри корупційні скандали, він не може розпустити Верховну Раду.