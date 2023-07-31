Зеленський підписав законопроєкт про обмеження використання безпілотників

Не треба буде реєструвати безпілотники, максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються для розваг

Законопроєкт передбачає протидію незаконному використанню дронів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, ініційований Міністерством внутрішніх справ, щодо протидії незаконному використанню безпілотників. Про це йдеться у картці законопроєкту №8185.

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Так, цей закон забороняє будь-які польоти безпілотників над прикордонною смугою (за виключенням випадків, визначених урядом), пунктами пропуску через держкордон України, контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби.

Також військовим Нацгвардії, Служби безпеки України та поліцейським надають повноваження запобігати, виявляти та припиняти порушення порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, зокрема шляхом примусового припинення польоту дрона.

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Закон визначає, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не треба буде реєструвати безпілотники, максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються для розваг, в освітньому процесі для здобуття позашкільної освіти, у науковій та спортивній діяльності.

У пояснювальній записці зазначається, що через стрімкий розвиток безпілотних технологій у різних галузях суспільного життя дрони почали використовувати у протиправній діяльності. Окрім того, надходили скарги щодо порушення прав на особисте та сімейне життя через польоти безпілотників.

Нагадаємо, що раніше Зеленський скасував ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів.