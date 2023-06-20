Зеленський скасував ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів

Імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану», – повідомив міністр.

Федоров зауважив, що це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників.

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Зазначимо, що 29 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкти №№9275 та 9276, які на час воєнного стану скасовують сплату ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для безпілотників.

Нагадаємо, що 24 березня уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Рішення дозволило виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.