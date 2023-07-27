Картина та вогнепальна зброя: Зеленський вручив подарунки Залужному та Сирському (відео)

Генерал-полковнику Сирському президент подарував картину

Сьогодні, 27 липня, президент України Володимир Зеленський привітав із минулими днями народження українських воєначальників – Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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Генерала Залужного президент нагородив іменною вогнепальною зброєю, а генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.

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Нагадаємо, 26 липня, командувачу Сухопутними військами ЗСУ Олександру Сирському виповнилося 58 років З початку війни генерал Сирський отримав нагород від президента удвічі більше ніж Головнокомандувач ЗСУ Залужний . Спершу Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Своє рішення глава держави пояснив так: Сирський керує обороною Києва; завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині.

Також 8 липня, український воєначальник, генерал та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відсвяткував ювілей. Йому виповнилося 50 років.