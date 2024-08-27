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Скандал із будівництвом Національного військового кладовища. Шмигаль оцінив результати тендера

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скандал із будівництвом Національного військового кладовища. Шмигаль оцінив результати тендера
«Досвіду будівництва Національного військового меморіального кладовища у країні ні в кого немає» - Шмигаль
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Шмигаль: Будівництво військового кладовища розпочнеться найближчим часом

Тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища повністю відповідає всім вимогам держави та був проведений в межах закону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Сьогодні в першу чергу ми маємо чути родини загиблих, які хочуть з почестями поховати своїх рідних. Ми маємо чути їх побратимів, які також мають побачити нашу повагу і шану до загиблих захисників і захисниць. Тому шлях, який уже пройдений, кошти, які виділенені державою, проєкти, які зроблені, земля, яка була виділена – все це було в межах закону абсолютно з наглядом суспільства, дуже відкрито», – наголосив політик.

Шмигаль підкреслив, що тендер був провдений прозоро, він відповідає всім вимогам держави. Його виграв консорціум компаній, який готовий починати будівництво.

«Досвіду будівництва Національного військового меморіального кладовища у країні ні в кого немає, відповідно немає єдиної компанії, яка точно знає як це збудувати. Є ряд команій, яка кожна в своїй частині знає певну специфіку, вони обв'єднались в консорціум, прийняли участь в тендері, тендер абсолютно відкрито і справедливо виграли», пояснив прем'єр.

За словами Шмигаля, будівництво розпочнеться найближчим часом.

Нагаємо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Крім цього, відомо, що засновниками ТОВ «Акам» (входить до складу консорціуму) є дніпрянин Олексій Міхєєв і акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». До 8 серпня 2024 року інвестфондом володіла Софія Кононенко, донька підсанкційного Вадима Єрмолаєва. Тепер новим власником інвестфонду став німець Євген Штейнберг. 

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Теги: земля війна будівництво тендер кладовище

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