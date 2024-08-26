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Зеленський назвав одну з причин наступу ЗСУ на Курщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський назвав одну з причин наступу ЗСУ на Курщині
Фізична присутність ЗСУ у Курській області – це спосіб компенсувати дефіцит далекобійності
фото з відкритих джерел

За словами президента, кожен масований удар ворога знову повертає всіх до завдання далекобійності

ЗСУ зайшли на територію Курської області РФ, зокрема для того, щоб компенсувати дефіцит далекобійної зброї. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності», – сказав президент.

Зеленський нагадав, що райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, повітряний простір Курської області, Білгородської, інших прикордонних регіонів Росії, а також акваторія Чорного моря і територія окупованого Криму.

«Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності», – зазначив президент.

Нагадаємо, за словами президента України, наступ українських військ на Курську область Росії є частиною великої військово-дипломатичної операції, мета якої – примусити РФ до миру. 

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми. 

Як повідомлялося, російське військове командування продовжує перекидати війська з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні до Курської області, щоб протистояти українському контрнаступу.

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Теги: Володимир Зеленський президент Курщина

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