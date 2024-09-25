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Росія знищила всі ТЕС та найбільші ГЕС України – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія знищила всі ТЕС та найбільші ГЕС України – Зеленський
Як наголосив Зеленський, Путін хоче залишити звичайних українців без тепла взимку
скріншот з відео

За словами Зеленського, в Україні знищено 80% енергогенерації

Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер російський диктатор Володимир Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, російські війська знищила всі українські теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції.

«Один з основних методів – це атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це заплановані атаки – сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. Саме так Путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали зимою, щоб вони жили в темряві і холоді. Уявіть, що в вашій країні знищено 80% енергогенерації пропало – саме такі масштаби руйнувань», – розповів Зеленський.

Як зазначив Зеленський, Путін хоче залишити звичайних українців без тепла взимку. Зокрема, російський диктатор планує атакувати АЕС та інфраструктуру.

Нагадаємо, президент Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї ООН.

Як повідомлялося, в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьох АЕС.

До слова, Україна може програти енергетичну війну з Росією цієї зими через зміну російської тактики завдання ударів. 

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Теги: ТЕС енергетика війна Володимир Зеленський президент ООН

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