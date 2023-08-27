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Зеленський пояснив, яку перемогу у війні має здобути Україна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський пояснив, яку перемогу у війні має здобути Україна
Зеленський заявив, що війна має завершитися перемогою України
фото: Офіс президента

Для перемоги необхідно, щоб народ залишався в єдності, переконаний президент

Україна за результатами війни з Росією має здобути перемогу, яка б унеможливила повторення військового конфлікту в майбутньому. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Номер один – закінчення війни перемогою. Перемога для всіх різна. Для мене, як президента, я би хотів таку перемогу з унеможливленням повернення війни. Я хотів би саме такої. Це не просто. Це складова, що залежить від потужності армії, від інфраструктури безпекової, суспільства. Номер один від народу – треба, щоб народ залишився в об'єднанні, єдності», – заявив глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про виробництво Україною власної зброї. За його словами, Україна виробляла і виробляє різні ракети.

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Теги: Володимир Зеленський президент перемога

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