Президент перерахував, які ракети виробляє Україна

Виготовленої зброї замало для фронту, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів про виробництво Україною власної зброї. За словами президента, Україна виробляла і виробляє різні ракети.

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«Я запускав кілька ракетних програм з усіма нашими службами, розвідкою, військовими. Штовхав максимально. Ми виробляли і виробляємо різні ракети. Випускаємо «Нептуни», «Стугни», «Корсари». Ми випускаємо таку кількість «Стугн» і «Корсарів», не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше, ніж до війни, це просто колосальні цифри. Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо», – сказав президент

Крім того, за словами президента, Україна почала виробляти артилерію натівського зразка.

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«Її ніколи не було в Україні і не мало бути. Ми змогли домовитися. У нас є вітчизняна артилерія, яка на полі бою 155-го калібру. Її ніколи не було. У нас тепер є виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що дуже мало для фронту, але це в рази більше, ніж було», – додав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО.