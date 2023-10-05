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Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії
фото: Офіс президента

Про візит Зеленського не було оголошено раніше з міркувань безпеки

Сьогодні, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія), де заручиться подальшою підтримкою європейських лідерів. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Гранада, Іспанія. Саміт Європейської політичної спільноти. Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті», – написав Зеленський.

Він зазначив, що під час саміту буде робота в спільних форматах і відбудуться важливі двосторонні зустрічі. «Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати», – наголосив президент.

Про візит Зеленського не було оголошено раніше з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, сказали, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість наполягати на більш терміновій військовій допомозі для України, такій як системи ППО.

Зустріч у Гранаді також дає можливість президенту Франції Емманюелю Макрону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку знову заявити про свою прихильність Україні після того, як політична ситуація у США та Європі поставила питання щодо подальшої підтримки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу, яка відбудеться 6 жовтня у Гранаді. За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. 

Зазначимо, голова Євроради Шарль Мішель надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальну зустріч у Гранаді 6 жовтня.

На саміті планується обговорити найактуальніші проблеми, з якими нині стикається ЄС, та розпочати процес роздумів про майбутні пріоритети блоку.

Теги: запрошення системи ППО Ріші Сунак Педро Санчес Педро президент Володимир Зеленський Іспанія саміт

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