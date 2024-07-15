Зеленський повідомив, коли Україна може розраховувати на членство в НАТО

Президент наголосив на тому, що країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні

Володимир Зеленський: «Членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна»

Президент Зеленський заявив, що Україна не отримає запрошення до членства в НАТО до завершення війни з Росією, оскільки країни-партнери не можуть надати повноцінне запрошення країні, яка перебуває у стані війни.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції.

«Що ми не отримали на саміті НАТО? Ми не отримали того, чого Україна не зможе отримати коли вона у війні – запрошення в НАТО. Членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна», – сказав президент.

Він наголосив на тому, що країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що на Саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся днями, країни-члени НАТО погодили формулювання щодо незворотності інтеграції України в Альянс. При цьому запрошення для України залишається на порядку денному і може бути надано будь-якої миті.

Стефанішина наголосила, що союзники чітко зафіксували, що шлях в НАТО для України є незворотним, і це було основним меседжем під час виступів лідерів на засіданні Ради Україна-НАТО на найвищому рівні.