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Зеленський повідомив, коли Україна може розраховувати на членство в НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, коли Україна може розраховувати на членство в НАТО
Президент наголосив на тому, що країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна»

Президент Зеленський заявив, що Україна не отримає запрошення до членства в НАТО до завершення війни з Росією, оскільки країни-партнери не можуть надати повноцінне запрошення країні, яка перебуває у стані війни.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції.

«Що ми не отримали на саміті НАТО? Ми не отримали того, чого Україна не зможе отримати коли вона у війні – запрошення в НАТО. Членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна», – сказав президент.

Він наголосив на тому, що країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що на Саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся днями, країни-члени НАТО погодили формулювання щодо незворотності інтеграції України в Альянс. При цьому запрошення для України залишається на порядку денному і може бути надано будь-якої миті. 

Стефанішина наголосила, що союзники чітко зафіксували, що шлях в НАТО для України є незворотним, і це було основним меседжем під час виступів лідерів на засіданні Ради Україна-НАТО на найвищому рівні.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський

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