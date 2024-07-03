​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки

Глава держави відзначив стійку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України з боку Генасамблеї ООН

Найближчим часом Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом.

«Зустрівся з Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом. Це перший за майже 30 років візит до нашої держави Голови Генасамблеї. Дякую за підтримку першого Саміту миру й підсумкового комюніке. Одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС. Проєкт такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї», – розповів Зеленський.

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс перебуває в Україні з візитом. Напередодні він зустрівся з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, під час перемовин йшлося про ядерну та продовольчу безпеку.

Нагадаємо, слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше повідомлялося, що глобальні витрати на ядерну зброю збільшилися протягом 2023 року на 13% – до рекордних $91,4 млрд, згідно з розрахунками ініціативної групи Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN). Витрати зросли на $10,7 млрд. порівняно з попереднім роком.

До слова, підготовка до розміщення ядерної зброї США у Великій Британії все ще триває, але її ще немає в країні. Про це заявив керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) Алістер Бернетт. У жовтні 2023 року в ICAN заявили, що є дані, які свідчать, що США збираються розмістити ядерні боєголовки у Великій Британії. Нагадаємо, що країна має і власний ядерний арсенал.