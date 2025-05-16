Перша леді розказала, як пережила скандальні події за участю президента Зеленського у Білому домі

«Я розуміла наскільки він тримається, це було мужньо, він все витримав»

Перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю для Марічки Падалко про свою реакцію на суперечку президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті у Вашингтоні.

Вона зізналась, що наживо зустріч не дивилась, але згодом передивилась все в записі та спостерігала за реакцією світу.

«Саму ситуацію, яку транслювали в прямому ефірі я не дивилась. Я чомусь була зайнята. І мені пощастило, бо в той момент таке напруження було б важко витримати. Потім я вже швидко передивилась, і мені було цікаво, що про це думають інші, і мене потішило, що реакція була така ж сама як і в мене», – розповіла Олена Зеленська.

Марічка Падалко уточнила у першої леді, яка ж в неї була реакція. Зеленська відповіла: «Я думаю ви знаєте (посміхається). Це складно, співчуття і підтримка президенту, тому що це було витримати дуже складко, знаючи його характер».

Перша леді також поділилась, що після суперечки з Трампом в Овальному кабінету, вони з президентом Зеленським зідзвонились.

«Я зателефонувала і запитала: «Що там? Як ти?» Він сказав: «Все нормально, ми працюємо». Він (президент Зеленський – ред. «Главком») стійкий, це був важкий емоційний виклик. Я не знаю, як би я себе поводила, але думаю, що більш емоційно реагувала, ніж він», – розповіла Зеленська.

Також зі слів першої леді, зустріч президентів була поза дипломатичними протоколами: «Це було взагалі не так, як завжди це буває. Проте в нього (президента Зеленського – ред. «Главком») така відповідальність, я була впевнена, що він не зможе просто скинути цю напругу і вийти».

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка.

Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Президент Володимир Зеленський вважає, що захищав гідність України під час суперечки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі наприкінці лютого.

«У тій розмові (з Трампом у Білому домі - «Главком») я захищав гідність України», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що саме через відчуття гідності українці почали захищатися з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь наддержавою», – зазначив глава держави.

Президент продовжив, що українці «дуже емоційні, і коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наші люди повстають і об’єднуються».