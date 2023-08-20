Зеленський прибув до Нідерландів, обговорить поставки F-16 для ЗСУ
Володимир Зеленський: «Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте»
Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з візитом до Нідерландів. Порушить питання поставок винищувачів F-16 Україні. Про це глава держави повідомив у соцмережах. президента.
«Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте», – зазначив президент.
За словами лідера країни, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів - F-16 для України.
Зокрема на порядку денному:
- глобальний саміт миру;
- Формула миру;
- притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.
Нагадаємо, 19 серпня Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Швеції.Глава держави подякував шведським парламентаріям за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій країні.
Як повідомлялося, у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію.
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