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Зеленський прибув до Нідерландів, обговорить поставки F-16 для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув до Нідерландів, обговорить поставки F-16 для ЗСУ
За Зеленського, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів - F-16 для України
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський:  «Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте» 

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з візитом до Нідерландів. Порушить питання поставок винищувачів F-16 Україні. Про це глава держави повідомив у соцмережах. президента.

«Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте», – зазначив президент.

За словами лідера країни, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів - F-16 для України.

Зокрема на порядку денному:

  • глобальний саміт миру;
  • Формула миру;
  • притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Швеції.Глава держави подякував шведським парламентаріям за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій країні.

Як повідомлялося, у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію. 

Теги: саміт Володимир Зеленський президент переговори

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