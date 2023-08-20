Зеленський прибув до Нідерландів, обговорить поставки F-16 для ЗСУ

За Зеленського, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів - F-16 для України

Володимир Зеленський: «Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте»

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з візитом до Нідерландів. Порушить питання поставок винищувачів F-16 Україні. Про це глава держави повідомив у соцмережах. президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте», – зазначив президент.

За словами лідера країни, головне питання, яке він порушуватиме під час візиту до Нідерландів - F-16 для України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема на порядку денному:

глобальний саміт миру;

Формула миру;

притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Швеції.Глава держави подякував шведським парламентаріям за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій країні.

Як повідомлялося, у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію.