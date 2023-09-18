Поїздка Зеленського на Генасамблею ООН: Подоляк розповів, про що говоритиме президент
18 вересня у Нью-Йорку розпочинає роботу Генеральна асамблея ООН
Президент України Володимир Зеленський аргументуватиме необхідність швидкої перемоги над Росією у своїх зверненнях до ООН та на зустрічі з президентом США Джо Байденом цього тижня. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю CNN.
Подоляк заявив, що Зеленський використовуватиме платформи, щоб пояснити, «чому ця війна повинна мати справедливий кінець» і «що допомога Україні –це інвестиція у стабільність, глобальні правила, відновлення міжнародного права».
Зеленський також наголосить, що «цю війну можна прискорити, якщо буде достатня кількість зброї для України», – сказав Подоляк.
18 вересня у Нью-Йорку розпочинає роботу Генеральна асамблея ООН.
За словами людей, знайомих із планами, окрім виступу перед Генеральною асамблеєю, Зеленський також планує провести кілька зустрічей з іншими світовими лідерами у Нью-Йорку. Після цього український президент має намір вирушити до Вашингтона для зустрічі з Байденом.
Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідо
Світові лідери зустрічаються у Нью-Йорку, починаючи з понеділка на Генеральній асамблеї ООН.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня. Також президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
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