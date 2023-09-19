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Пособник Путіна приїхав в ООН переконувати, що треба домовлятися про мир

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пособник Путіна приїхав в ООН переконувати, що треба домовлятися про мир
Президент Ірану Ебрагім Раїсі хоче схилити Україну до переговорів
фото з відкритих джерел

Іранський лідер дорікнув США за військову та економічну підтримку України

Президент Ірану Ебрагім Раїсі, які неодноразово демонстрував свою підтримку Росії,  на зустрічі в рамках тижня Генеральної Асамблеї ООН запропонував посередництво Тегерана у переговорах Москви та Києва. Про це повідомляє Newsweek.

«Ми неодноразово заявляли, що готові виступити посередником, щоб домогтися припинення бойових дій між Російською Федерацією та Україною», – заявив політик, держава якого постачає зброю РФ.

Іранський лідер дорікнув США за військову та економічну підтримку України. Раїсі вважає, що США відіграють дестабілізуючу роль, надаючи Києву великі обсяги військової допомоги. «Чому така запопадливість у поставках військової техніки та отриманні доларової суми від цих поставок і продажів, замість того, щоб енергійно виходити на арену, щоб сприяти припиненню бойових дій та сприяти миру?» – заявив він.

Нагадаємо, що Росія атакує Україну дронами іранського виробництва. Також Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.

Раніше Кремль підтвердив, що Іран є пособником Росії у війні.

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Теги: росія держава США Іран Радбез ООН

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