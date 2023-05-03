Поліція Фінляндії викрила торговців людьми: серед жертв є українці
За даними правоохоронців, потерпілих можуть бути сотні
Поліція Фінляндії спільно з естонськими правоохоронцями провела розслідування можливих випадків торгівлі людьми за обтяжливих обставин у будівельному секторі. Жертвами злочинців стали громадяни різних країн, зокрема й України. Про це повідомляє Yle.
Згідно з даними слідства, іноземців, переважно громадян Латвії, Естонії та України, залучали до Фінляндії для роботи в умовах, що нагадують примусову працю.
Поліція з’ясувала, що група отримала від своєї злочинної діяльності 2,3 мільйона євро.
У справі як відповідачі проходять 11 осіб. Прокуратура висунула фігурантам звинувачення, зокрема, в торгівлі людьми та шахрайстві з пенсійними внесками за обставин, що обтяжують покарання, а також у злочинах із застосуванням вогнепальної зброї.
Попереднє розслідування показало, що підозрювані обіцяли робітникам безкоштовне житло у Фінляндії та зарплату за виконану роботу. Таким чином вони залучали працівників до виконання різних завдань у сфері будівництва через засновані ними фірми.
Зловмисники обманювали працівників, які приїздили до Фінляндії, втягували в борги, змушували працювати, користуючись їхньою залежністю від роботодавця через відсутність знань мови та брак ресурсів.
Працівники, що прибували до Фінляндії, насправді мали платити за житло, а з їхньої заробітної плати вираховували різні витрати, наприклад, на спецодяг та обладнання.
Також роботодавець накладав штрафи та вичитував гроші з зарплати, що пояснювалося, наприклад, пропусками, неякісно виконаною роботою або використанням телефону в робочий час.
«За даними попереднього розслідування, зарплата кількох людей була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю», – пише видання.
Як зазначив керівник розслідування, комісар у кримінальних справах Марко Хейнонен, щодо деяких приїжджих зловмисники застосовували насильство та погрози.
Умови праці багатьох людей були поганими, робочі дні – довгими і без можливості зробити перерву. У ряді випадків заробітну плату було частково або повністю не виплачено.
Поліція наголосила, що потерпілих можуть бути сотні.
Нагадаємо, що на Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис.
До слова, США включили Росію до списку країн, які проводять політику торгівлі людьми та примусової праці і чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, використовують дітей як солдатів.
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