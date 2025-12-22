Зеленський привітав енергетиків з професійним святом

Зеленський: Вдячний всім нашим енергетикам за роботу заради збереження добробуту

Президент Володимир Зеленський привітав енергетиків із професійним святом і подякував за цілодобову роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Енергетика – одна з основ нормального життя. Світло, тепло – те, без чого неможливо жити. І вже майже чотири роки Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати цю основу для мільйонів українців. І попри складну ситуацію світло завжди повертається. І за кожним таким увімкненням – наші енергетики, конкретні люди, які цілодобово працюють», – йдеться у повідомленні.

Президент додав: «Я дякую кожному й кожній. Дякую всім нашим ремонтним бригадам, які ремонтують пошкоджені ударами мережі та генерацію, всім, хто щодня й щоночі стабілізує нашу енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергооб’єктів, хто працює у прифронтових районах, щоб повернути людям усе для нормального життя. Вдячний всім нашим енергетикам за роботу заради збереження добробуту. Завдяки багатьом вам Україна живе й тримається. Дякую, що долаєте темряву. З вашим днем!».

Нагадаємо, 22 грудня 2025 року в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників енергетичної галузі, які забезпечують виробництво, передачу та постачання електроенергії й тепла, підтримуючи стабільну роботу держави. «Главком» зібрав найкращі привітання з Днем енергетика.