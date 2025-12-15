Президент України підписав укази про нові призначення суддів

Зеленський підписав укази для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею кадрів

Призначення цих суддів є однією з умов, передбачених програмою фінансової підтримки Ukraine Facility

З нагоди Дня працівників суду президент Володимир Зеленський підписав 35 указів про призначення суддів до місцевих та апеляційних судів. Про це інформує пресслужба глави держави.

«З нагоди Дня працівників суду Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів до місцевих та апеляційних судів за результатами відкритих конкурсів», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголосили, що призначення цих суддів – одна зі складових, що передбачені програмою фінансової підтримки Ukraine Facility.

У такий спосіб Україна впроваджує необхідні кроки в межах реалізації реформи посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади, а також для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею суддів.

На сайті глави держави оприлюднили 35 указів «Про призначення судді» та «Про призначення суддів» від 13 грудня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів. Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс.