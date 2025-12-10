Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану

Деталі змісту оновленого мирного плану поки що залишаються невідомими

Сьогодні, 10 грудня, Київ надав Сполученим Штатам Америки свою реакцію на найновішу редакцію мирного плану. Про це інформує «Главком», посилаючись на допис журналіста Барака Равіда з Axios у соціальній мережі X.

Журналіст, посилаючись на офіційні джерела в Україні та США, повідомив, що українська сторона передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на поточний проєкт мирної ініціативи.

Слід зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що оновлений мирний план буде передано США саме сьогодні, 10 грудня. Деталі його змісту поки що залишаються невідомими.

Як відомо, завтра має відбутися зустріч «коаліції охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії. «Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», – пояснив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.