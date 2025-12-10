Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США
Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом про відбудову та економічне відновлення України
фото: Офіс президента

Президент: «Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні»

Президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Президент розповів, що у перемовинах взяли участь міністр фінансів США Скот Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк. З української сторони: премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник кабінету президента України Офісу президента Олександр Бевз.

Глава держави зауважив, що фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Команди детально обговорили ключові питання для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну й формуватиме захищеність бізнес-клімату.

Під час розмови також узгодили наступні контакти між командами. Президент запевнив: як і завжди, з українського боку затримок не буде.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави подякував воїнам за захист України
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
4 грудня, 13:00
Зустріч Путіна та Віткоффа завершилася: перші деталі
Зустріч Путіна та Віткоффа завершилася: перші деталі
2 грудня, 23:46
У Флориді відбулись мирні перемовини між Україною та США
Які питання під час переговорів у США залишились невирішеними? Дані WSJ
1 грудня, 02:52
Андрій Єрмак попрощався з Володимиром Зеленським після понад п’яти років роботи в Офісі президента?
Єрмак йде. Історія найвитривалішого шефа президентської канцелярії тема дня
28 листопада, 23:30
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
26 листопада, 14:40
Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
24 листопада, 00:39
Зеленський наголосив на важливості поточної дипломатичної активності
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
23 листопада, 14:02
Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися, заявив Трамп
Трамп зробив нову заяву про мирний план для України
22 листопада, 19:50
Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа
Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа
22 листопада, 03:04

Політика

Зеленський анонсував санкції проти російських танкерів та пропагандистів
Зеленський анонсував санкції проти російських танкерів та пропагандистів
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради
Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США
Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua