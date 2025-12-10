Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США

Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом про відбудову та економічне відновлення України

Президент: «Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні»

Президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Президент розповів, що у перемовинах взяли участь міністр фінансів США Скот Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк. З української сторони: премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник кабінету президента України Офісу президента Олександр Бевз.

Глава держави зауважив, що фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Команди детально обговорили ключові питання для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну й формуватиме захищеність бізнес-клімату.

Під час розмови також узгодили наступні контакти між командами. Президент запевнив: як і завжди, з українського боку затримок не буде.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.