Обстріл Миколаєва: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі, місто переходить на генератори

У ніч на 13 грудня Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор. За попередньою інформацією, поранення дістали щонайменше троє жителів міста, пише «Главком».

Після нічних ударів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також об’єкти критичної інфраструктури Миколаєва. Повністю зупинився електротранспорт. Всі служби оперативно приступили до ліквідації наслідків і переведення систем на резервні джерела живлення.

Було запущено Миколаївську ТЕЦ, яка працює за рахунок власного палива. Одночасно 45 найважливіших районних і квартальних котелень переведено на генератори – це дозволило забезпечити теплом до 85% споживачів. Роботи з підключення інших об’єктів тривають.

МКП «Миколаївводоканал» також переведено на резервне живлення – подача води та відведення стоків відновлені. Новий магістральний водопровід функціонує в штатному режимі. Після стабілізації параметрів на ТЕЦ першочергово буде заживлено 31 об’єкт критичної інфраструктури. Окремо готується до запуску резервна схема електропостачання Миколаєва.

У місті активовано 37 пунктів незламності, ще 163 – у районах області. Зокрема, пункт допомоги працює на території КП «Миколаївелектротранс» (вул. Євгена Єщенка, 17), де можна зігрітися, зарядити пристрої та набрати очищеної води.

Станом на 9:00 електропостачання в деяких районах поступово відновлюється. Водночас графіки планових відключень тимчасово не застосовуються. Енергетики працюють у посиленому режимі – для повного відновлення необхідний час.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.