Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, заяви президента Зеленського. Головне за 11 грудня

Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, пресконференція Зеленського. «Главком» склав добірку новин 11 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва

У Дарницькому районі столиці від спрацювання невідомого вибухового пристрою загинув гвардієць. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва. Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Національний банк знову вирішив залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Це потрібно, аби забезпечити привабливість гривневих інструментів та стабільність валютного ринку на тлі збереження інфляційних ризиків.

У листопаді інфляція в Україні знизилася до 9,3% у річному вимірі, що виявилося трохи нижчим за прогнози НБУ. Сповільнення цін відбувається завдяки збільшенню пропозиції продовольчих товарів через надходження нових урожаїв.

Зазначається, що інфляційні очікування залишаються підвищеними, а увага до теми інфляції продовжує зростати. Нацбанк прогнозує поступове зниження інфляції в найближчі місяці, хоча темпи сповільнення будуть помірнішими через вичерпання ефектів бази порівняння. Мета Нацбанку залишається незмінною – привести інфляцію до цільового показника 5%.

Заяви президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський після повернення із відрядження провів закриту зустріч з провідними українськими та іноземними ЗМІ, на якій був присутній «Главком». Він розповів про ситуацію на фронті, переговори зі США, кадрові зміни та плани України.

Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави. Зеленський розповів, що думають американці про території Донбасу та як вони бачать їхнє майбутнє в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану.

Президент України наголосив, що найважливішим питанням нині є завершення війни. Натомість призначення нового керівника Офісу президента не є першочерговим завданням.

Крім того, він прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Президент заявив, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів.

Уряд Болгарії пішов у відставку

Уряд Болгарії пішов у відставку. Це рішення було прийнято після масштабних протестів по всій країні, на яких тисячі людей вимагали відставки уряду. Це сталося перед голосуванням за шостий вотум недовіри кабінету міністрів, внесений опозицією «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» щодо економічної політики кабінету міністрів.

«Ми чуємо голос громадян, які протестують проти уряду. Ми повинні виконати їхні вимоги, а саме – відставку уряду. І молоді, і дорослі закликали до відставки, і цю громадянську енергію потрібно підтримувати та заохочувати», – сказав прем'єр-міністр Росен Желязков.

Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через «єОселю»

Уряд ухвалив зміни до програми доступного кредитування, які зрівнюють умови для всіх захисників України. Раніше ставка 3% була доступна лише для військових за контрактом, силовиків, медиків, педагогів та науковців. Мобілізовані військові могли скористатися програмою лише на загальних умовах для масового сегмента – під 7%.

Також зміни торкнулися максимальної площі нерухомості, яку можна придбати через «єОселю». Уряд встановив фіксовані верхні межі, незалежно від кількості членів сім’ї.