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Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
фото з відкритих джерел

На Чернігівщині після атаки попередньо без постраждалих

У ніч на 13 серпня окупанти завдали ударів по місту Бахмач. Над Україною з'явилося полярне сяйво. На платформу Х здійснено масовану кібератаку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

У ніч на 13 серпня російські загарбники завдали ударів по місту Бахмач Чернігівської області. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Знов ворог б'є по цивільній інфраструктурі області. Бахмач. Росія – терорист», – написав керівник ОВА.

Згодом він додав, що попередньо без постраждалих, а відповідні служби усувають наслідки.

Повідомлення про удар по Бахмачу з'явилося на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників типу «Шахед».

Під час інтервʼю Трампа з Маском на соцмережу Х здійснено масовану кібератаку

Під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа із американським мільярдером Ілоном Маском на платформу Х почалася масована кібератака. Про це повідомив власник соцмережі Маск.

У ніч на 13 серпня (за київським часом) на платформі Х відбулося інтервʼю Трампа та Маска. Проте ще на початку користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.

«Схоже, на мережу Х відбувається масштабна атака DDOS», – заявив Маск та додав, що тривають роботи над усуненням проблеми.

Він також додав, що в найгіршому випадку вони продовжать розмову з обмеженою кількістю слухачів наживо, а повну розмову опублікують пізніше.

Над Україною з'явилося полярне сяйво

У ніч а-на 13 серпня над різними регіонами України було помітно полярне сяйво. Користувачі соцмереж почали ділитися знімками неба. Явище спостерігали у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

Астроном Володимир Кажанов наголосив, що в полі просто неба деякі бачать явище і неозброєним оком, решті допоможе адаптація очей до темряви. Він радить 10-20 хвилин спостерігати за небом, не дивлячись на щось яскраве. Окрім того, він розповів, що у ці дні можна спостерігати «серпневий зорепад» – метеорний потік Персеїди.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, від 10 серпня на Сонці сталося щонайменше п’ять сильних сонячних спалахів, пише Associated Press.

Ці сонячні бурі, що тривали з вихідних, спричинили слабке різнобарвне полярне сяйво по всій Північній півкулі.

У Німеччині в притулку для біженців знайдено мертвим українця

У притулку для біженців у німецькому місті Росток від поранень помер 46-річний українець. Про це пише Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції.

За даними прокуратури та поліції Німеччини, чоловіка знайшли у понеділок, 12 серпня, приблизно о 12:15. Зазначається, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.

Докази на місці інциденту свідчать про вбивство, поліція розпочала розслідування. Більше деталей поліція не надає.

Британія не дозволила бити по Курській області ракетами Storm Shadow

Велика Британія не дає Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow під час атаки в Курській області попри тиск президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

«Позиція Великої Британії не змінилася», – сказав представник уряду в коментарі виданню.

У Лондоні заявляють, що постачають військову допомогу, аби Україна могла захищатися від «незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права».

Теги: росія окупанти Велика Британія Ілон Маск поліція ворог сонячні бурі

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