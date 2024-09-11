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Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора
Попередня оцінка економічних збитків в Курській області внаслідок наступу ЗСУ нібито становить майже $1 млрд
фото: Facebook/Генштаб

За словами губернатора Курщини, оцінка збитків склала десятки мільярдів рублів і вона продовжує зростати

Економічні збитки від вторгнення України в Курську область Росії оцінюються майже в $1 млрд, а з початку вторгнення було евакуйовано понад 150 тис. осіб. Про це повідомляє Reuters.

«Введення режиму надзвичайної ситуації федерального рівня та режиму контртерористичної операції в регіоні суттєво вплинуло на економіку області», – заявив виконувач обов'язків губернатора області Олексій Смирнов.

Смірнов додав, що «оцінка збитків склала десятки мільярдів рублів і вона продовжує зростати». Попередня оцінка економічних збитків становить 85 млрд рублів ($934,07 млн). 

Виконувач обов'язків губернатора також повідомив, що збір зернових не вдалося завершити на площі 160 тис. га, а олійні культури об'ємом 500 тис. метричних тонн і цукровий буряк об'ємом 700 тис. тонн були або пошкоджені, або вивезені з Росії.

Згідно з даними Смірнова, понад 300 тис. тонн зерна залишаються на складах на території, яка наразі окупована українськими військами. Смірнов також повідомив про значні втрати поголів'я худоби: загинуло понад 350 тис. свиней і великої рогатої худоби.

Нагадаємо, ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Аналітики DeepState зазначають, що російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Як повідомлялося, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території.

До слова, міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна. Гілі надав Палаті громад нову інформацію про війну в Україні, включаючи подробиці оборонної операції України в Курській області РФ та прокоментував хід війни з РФ.

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Теги: Курщина війна росія ЗСУ наступ

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