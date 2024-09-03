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У Полтавській області оголошено жалобу за жертвами ракетного удару

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Полтавській області оголошено жалобу за жертвами ракетного удару
Розгорнуто оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві
фото з соцмереж

Голова Полтавської ОВА підтвердив російський удар по Полтаві: зафіксовано влучання по території учбового закладу і лікарні

У Полтавській області оголосили про триденну жалобу да жертвами ракетного удару 3 вересня. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Жалоба триватиме три дні й розпочнеться завтра, 4 вересня.

«Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, приблизно о 9:10 на Полтавщині пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку міста.

Згодом очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. 

По обіді начальник Полтавської ОВА та президент Володимир Зеленський підтвердили російський ракетний удар по Полтаві. Зафіксовано влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Понад 40 загиблих і більш ніж 180 поранених.

«За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким», – повідомив президент.

Голова держави доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.

Теги: Полтава балістичні ракети ворог президент Telegram розслідування Володимир Зеленський

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