Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний повідомив, скільки захисників загинуло на війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний повідомив, скільки захисників загинуло на війні
фото з відкритих джерел

Залужний: «У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю» 

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тис. українських захисників. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули», – сказав Залужний на форумі «Захисники. Перекличка» в понеділок.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Читайте також: 10 факторів, які зробили ЗСУ новою військовою потугою

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
15 серпня, 09:40
Військові показали, що залишилося від техніки загарбників
Захисники на Сході збили російський штурмовик Су-25 (фото)
13 серпня, 13:33
Для собак-захисників волонтери передали необхідні медичні набори
Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)
13 серпня, 20:44

Політика

Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
Сексуальний знак чи вітання? Соцмережі збурив флешмоб «Тризуб Незалежності»
Сексуальний знак чи вітання? Соцмережі збурив флешмоб «Тризуб Незалежності»
Залужний повідомив, скільки захисників загинуло на війні
Залужний повідомив, скільки захисників загинуло на війні
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
Конфіскація активів Медведчука. Данілов пояснив, чому не все так просто
Конфіскація активів Медведчука. Данілов пояснив, чому не все так просто
Зеленський заявив, що Україна попередила партнерів про плани РФ на цей тиждень
Зеленський заявив, що Україна попередила партнерів про плани РФ на цей тиждень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
17K
ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції
13K
Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)
11K
Окупований Донецьк прокинувся від потужних вибухів (відео)
11K
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
9645
Загроза у День Незалежності: працівники урядового кварталу отримали розпорядження – ЗМІ

Новини

Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Сьогодні, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Сьогодні, 07:11
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
20 серпня, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту