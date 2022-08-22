Залужний повідомив, скільки захисників загинуло на війні

Залужний: «У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю»

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тис. українських захисників. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули», – сказав Залужний на форумі «Захисники. Перекличка» в понеділок.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.