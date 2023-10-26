Зеленський провів засідання військового кабінету в спеціальному форматі

Під час військового кабінету були заслухані докладні доповіді командувачі щодо їхніх напрямків, оборонних і наступальних дій

Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у спеціальному форматі за участю усіх командувачів. Відбулась відверта розмова на найважливіші теми. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль», – заявив він.

Президент зазначив, що під час військового кабінету були заслухані докладні доповіді командувачі щодо їхніх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань.

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«Відверта розмова на найважливіші теми. Доповіді головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК.Узгодили позиції. Рухаємося далі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.