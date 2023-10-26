Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів засідання військового кабінету в спеціальному форматі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів засідання військового кабінету в спеціальному форматі
фото: Офіс президента

Під час військового кабінету були заслухані докладні доповіді командувачі щодо їхніх напрямків, оборонних і наступальних дій

Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у спеціальному форматі за участю усіх командувачів. Відбулась відверта розмова на найважливіші теми. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль», – заявив він.

Президент зазначив, що під час військового кабінету були заслухані докладні доповіді командувачі щодо їхніх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань.

«Відверта розмова на найважливіші теми. Доповіді головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК.Узгодили позиції. Рухаємося далі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Теги: війна Володимир Зеленський ЗСУ наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків
Втрати окупантів перевищили п’ять тисяч: ЗСУ повідомили, яка ситуація біля Авдіївки
Вчора, 13:56
Мешканка Донецької області Галина Червоненко програла три суди проти держави Україна, з якої мала намір стягнути 6 млн грн матеріальних та моральних відшкодувань
ЗСУ зайняли хату: хто платитиме? Суд ухвалив рішення за позовом пенсіонерки з Донбасу Правосуддя
Вчора, 10:05
Окупанти атакують авіацією, ЗСУ ведуть штурм: Генштаб повідомив про ситуацію біля Авдіївки
Окупанти атакують авіацією, ЗСУ ведуть штурм: Генштаб повідомив про ситуацію біля Авдіївки
Вчора, 09:33

Політика

Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9890
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5909
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту