Зеленський схвалив довічний фінмоніторинг високопосадовців

Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу. Про це йдеться в картці законопроєкту №9269-д, розміщеній на сайті Верховної Ради.

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Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ.

Згідно зі стандартами ЄС та Групи з розроблення фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особа має бути автоматично позбавлена такого статусу.

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Норми ухваленого закону, окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу й тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно застосовувати до таких діячів.

Водночас, згідно з документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки й інші фінустанови мають переглянути його ризик.

Закон також зобов'язує суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) надати протягом п'яти робочих днів клієнту – PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причини відмови у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин.

Водночас запроваджується обов'язок національного PEP після припинення виконання ним публічних функцій повідомляти банк про його запит про виконання (припинення виконання) таких функцій.

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Крім того, закон встановлює штраф для СПФМ розміром до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 1,7 млн грн, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP: за зловживання з жорстким фінмоніторингом щодо PEP (встановлення необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій).

Нагадаємо, 17 жовтня Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

Редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14-го структурного маяка, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

До слова, усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці: 276 – підтримали законопроєкт, один нардеп утримався, а 27 – не голосували. Примітно, що ніхто з депутатів не наважився виступити проти.