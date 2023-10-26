Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський схвалив довічний фінмоніторинг високопосадовців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський схвалив довічний фінмоніторинг високопосадовців
фото: Офіс президента

Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу. Про це йдеться в картці законопроєкту №9269-д, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ.

Згідно зі стандартами ЄС та Групи з розроблення фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особа має бути автоматично позбавлена такого статусу.

Норми ухваленого закону, окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу й тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно застосовувати до таких діячів.

Водночас, згідно з документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки й інші фінустанови мають переглянути його ризик.

Закон також зобов'язує суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) надати протягом п'яти робочих днів клієнту – PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причини відмови у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин.

Водночас запроваджується обов'язок національного PEP після припинення виконання ним публічних функцій повідомляти банк про його запит про виконання (припинення виконання) таких функцій.

Крім того, закон встановлює штраф для СПФМ розміром до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 1,7 млн грн, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP: за зловживання з жорстким фінмоніторингом щодо PEP (встановлення необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій).

Нагадаємо, 17 жовтня Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

Редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14-го структурного маяка, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

До слова, усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці: 276 – підтримали законопроєкт, один нардеп утримався, а 27 – не голосували. Примітно, що ніхто з депутатів не наважився виступити проти.

Читайте також: Довічний контроль статків. Чи треба панікувати чиновникам: нинішнім і колишнім
Теги: Володимир Зеленський фінанси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після прийняття законопроєкту № 9269-д нардепи на все життя стануть особливими клієнтами фінмоніторингу
Довічний контроль статків. Чи треба панікувати чиновникам: нинішнім і колишнім тема тижня
20 жовтня, 09:00
Учора Верховна Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб
Довічний моніторинг високопосадовців. Колишній радник глави МВС вказав на небезпеку
18 жовтня, 21:17
Усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці
Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)
18 жовтня, 12:08

Політика

Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9890
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5909
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту