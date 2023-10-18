Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Довічний моніторинг високопосадовців. Колишній радник глави МВС вказав на небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Довічний моніторинг високопосадовців. Колишній радник глави МВС вказав на небезпеку
Учора Верховна Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб
фото з відкритих джерел

За словами Андрусіва, найбільша проблема політично значущих осіб в тому, що ніхто «не читає і не вивчає законодавство»

Колишній радник глави Міністерства внутрішніх справ, політичний аналітик Віктор Андрусів розповів, з якими труднощами зіштовхуються політично значущі особи (РЕР) під час своєї діяльності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Андрусіва, найбільша проблема політично значущих осіб в тому, що ніхто «не читає і не вивчає законодавство».

«Так, наприклад, Приватбанк видалив мої рахунки, тому що вважав, що я маю двічі на рік подавати їм декларацію. Хоча декларацію ми подаємо один раз, і зрештою її можна знайти онлайн. Далі, мій бізнес-партнер регулярно стикався з проблемами в банках, тому що вони не знають, що він не ПЕП, бо не мій родич. Ще до того, як Приват видалив мої рахунки, я не міг відправити кошти за кордон, працюючи директором Українського інституту майбутнього. Тому, що на їх думку, була підозра, що я відмиваю кошти з Національним університетом Сингапура», – написав колишній радник глави МВС.

Як наголошує Андрусів, щороку подання декларації перетворювалось на довготривалі пошуки майна, адже за помилку в декларації передбачена кримінальна відповідальність.

«Але найогидніше в цьому те, що ви, будучи чесною людиною, постійно зазнаєте приниження і підозри в корупції. Фактично, це порушення якоїсь гідності людини, оскільки корупціонерів треба садити в тюрму, а людина, яка ні в чому не звинувачена, немає жити під вічним моніторингом. Тобто ПЕП – це людина, яка ніколи не може довести, що вона чесна», – зауважив чоловік.

На думку Андрусіва, після того, як Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб не залишиться людей, які захочуть працювати на держслужбі та «передавати її у спадок».

«Зараз багато дискусій чому і звідки з'явилась така вимога до України. Що ж я розповім вам. Ні, ці вимоги не придумують на Заході. Їх придумують у нас, разом з купою антикорупційного бреду, який по факту не працює. І авторами цього всього є лобісти у вигляді Шабуніна, Калинюк, Устинової і інших. Тому так. Я собі слабо уявляю чесних людей, які тепер захочуть працювати на держслужбі, щоб до кінця життя бути упослідженими, і ще й передати це дітям», – пояснив Андрусів.

Нагадаємо, учора Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

Редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14-го структурного маяка, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

До слова, усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці: 276 – підтримали законопроєкт, один нардеп утримався, а 27 – не голосували. Примітно, що ніхто з депутатів не наважився виступити проти.

Читайте також: Довічна перевірка чиновників: кого це стосується (повний список)
Теги: депутат державна служба блогер Верховна Рада декларація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через два місяці після підписання президентом та оприлюднення закону доступ до реєстру електронних декларацій буде відновлено
Е-декларування відновлено. Що треба знати держслужбовцям про нові правила Війна і гроші
21 вересня, 10:51
В Україні може з’явитися Єдиний соціальний реєстр – законопроєкт
В Україні може з’явитися Єдиний соціальний реєстр – законопроєкт
19 вересня, 19:33
Юрчишин дякує дружині за те, що вона обрала його та продовжує обирати щодня
«Коли ми разом – немає неможливого». Нардеп Юрчишин ніжно привітав дружину з річницею весілля
20 вересня, 10:30
Українці працюють у низці країн Європи
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
4 жовтня, 10:47
Строки відстрочки від мобілізації не передбачені
Не тільки студенти та депутати: ТЦК розповів, хто має право на відстрочку
4 жовтня, 13:29
Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир»
Нардеп від ОПЗЖ Борт неодноразово літав в окупований Крим через Росію – «Схеми»
3 жовтня, 09:24
ЗСУ просуваються на північний схід від Микільського: аналіз ISW
ЗСУ просуваються на північний схід від Микільського: аналіз ISW
11 жовтня, 03:47
Не всі народні обранці виявили бажання заборонити УПЦ МП
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів
12 жовтня, 14:01
Росіяни стикаються з рядом проблем, атакуючи Авдіївку: оцінка ISW
Росіяни стикаються з рядом проблем, атакуючи Авдіївку: оцінка ISW
15 жовтня, 05:26

Особисті фінанси

Довічний моніторинг високопосадовців. Колишній радник глави МВС вказав на небезпеку
Довічний моніторинг високопосадовців. Колишній радник глави МВС вказав на небезпеку
Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати
Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати
В Україні зросла кількість боржників: в яких категоріях найбільше
В Україні зросла кількість боржників: в яких категоріях найбільше
Безробітним підвищено виплати з жовтня: актуальні суми
Безробітним підвищено виплати з жовтня: актуальні суми
Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні
Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні
Уряд скоротить розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри
Уряд скоротить розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
27K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
25K
Байден сплутав всі карти Китаю
14K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
14K
Україна та переговори. Маємо проблему
9789
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту