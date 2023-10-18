Довічний моніторинг високопосадовців. Колишній радник глави МВС вказав на небезпеку

За словами Андрусіва, найбільша проблема політично значущих осіб в тому, що ніхто «не читає і не вивчає законодавство»

Колишній радник глави Міністерства внутрішніх справ, політичний аналітик Віктор Андрусів розповів, з якими труднощами зіштовхуються політично значущі особи (РЕР) під час своєї діяльності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Андрусіва, найбільша проблема політично значущих осіб в тому, що ніхто «не читає і не вивчає законодавство».

«Так, наприклад, Приватбанк видалив мої рахунки, тому що вважав, що я маю двічі на рік подавати їм декларацію. Хоча декларацію ми подаємо один раз, і зрештою її можна знайти онлайн. Далі, мій бізнес-партнер регулярно стикався з проблемами в банках, тому що вони не знають, що він не ПЕП, бо не мій родич. Ще до того, як Приват видалив мої рахунки, я не міг відправити кошти за кордон, працюючи директором Українського інституту майбутнього. Тому, що на їх думку, була підозра, що я відмиваю кошти з Національним університетом Сингапура», – написав колишній радник глави МВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як наголошує Андрусів, щороку подання декларації перетворювалось на довготривалі пошуки майна, адже за помилку в декларації передбачена кримінальна відповідальність.

«Але найогидніше в цьому те, що ви, будучи чесною людиною, постійно зазнаєте приниження і підозри в корупції. Фактично, це порушення якоїсь гідності людини, оскільки корупціонерів треба садити в тюрму, а людина, яка ні в чому не звинувачена, немає жити під вічним моніторингом. Тобто ПЕП – це людина, яка ніколи не може довести, що вона чесна», – зауважив чоловік.

На думку Андрусіва, після того, як Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб не залишиться людей, які захочуть працювати на держслужбі та «передавати її у спадок».

«Зараз багато дискусій чому і звідки з'явилась така вимога до України. Що ж я розповім вам. Ні, ці вимоги не придумують на Заході. Їх придумують у нас, разом з купою антикорупційного бреду, який по факту не працює. І авторами цього всього є лобісти у вигляді Шабуніна, Калинюк, Устинової і інших. Тому так. Я собі слабо уявляю чесних людей, які тепер захочуть працювати на держслужбі, щоб до кінця життя бути упослідженими, і ще й передати це дітям», – пояснив Андрусів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, учора Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

Редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14-го структурного маяка, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

До слова, усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці: 276 – підтримали законопроєкт, один нардеп утримався, а 27 – не голосували. Примітно, що ніхто з депутатів не наважився виступити проти.