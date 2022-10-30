Зеленський видав незаконний указ? Суд став на бік екссудді Касмініна

Півтора року Олександр Касмінін судився з президентом України

Верховний суд задовольнив позов уже колишнього судді Конституційного суду Олександра Касмініна до президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення від 27 жовтня.

Суд визнав протиправним та скасував Указ Президента України № 124/2021 від 27 березня 2021 року «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року №513 «Про призначення Олександра Касмініна суддею Конституційного Суду України». Підставою для звільнення судді Касмініна послужив факт його призначення колишній президентом Віктором Януковичем, якому закидають узурпацію владою.

скріншот указу з сайту президента

Зокрема, в Указі Зеленського наголошувалося, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина».

Верховний суд видав скорочений текст рішення, у якому відсутні аргументи скасування указу Зеленського. Повний текст судового рішення буде складено протягом п’яти днів.

Також суд стягнув з президента Зеленського на користь Касмініна 908 грн у вигляді витрат на сплату судового збору.

Рішення Верховного суду можна оскаржити до Великої Палати протягом 30 днів.

Нагадаємо, що екссуддя Олександр Касмінін пішов до суду наприкінці березня 2021 року. У позовній заяві він стверджував, що після призначення суддею Конституційного суду (відповідно до Указу президента Віктора Януковича) та складення присяги, суддя цього Суду не може бути звільнений суб’єктом призначення, тобто главою держави. Це є гарантією незалежності судді від президента.

Повноваження судді Касмініна сплили 19 вересня 2022 року.

Як повідомляв «Главком», у липні 2021 року тодішній голова Конституційного суду Олександр Тупицький виграв суд у Володимира Зеленського. Як і у випадку з Касімініним, суд також констатував протиправність Указу Зеленського і скасував його. Після чого президент оскаржив це рішення у Великій Палаті Верховного суду. Станом на кінець жовтня 2022 року остаточного рішення немає.