Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський видав незаконний указ? Суд став на бік екссудді Касмініна

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Зеленський видав незаконний указ? Суд став на бік екссудді Касмініна
Поки Верховний суд розглядав справу суддівські повноваження Олександра Касмініна закінчилися
фото: sud.ua

Півтора року Олександр Касмінін судився з президентом України

Верховний суд задовольнив позов уже колишнього судді Конституційного суду Олександра Касмініна до президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення від 27 жовтня.

Суд визнав протиправним та скасував Указ Президента України № 124/2021 від 27 березня 2021 року «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року №513 «Про призначення Олександра Касмініна суддею Конституційного Суду України». Підставою для звільнення судді Касмініна послужив факт його призначення колишній президентом Віктором Януковичем, якому закидають узурпацію владою.

Зеленський видав незаконний указ? Суд став на бік екссудді Касмініна фото 1
скріншот указу з сайту президента

Зокрема, в Указі Зеленського наголошувалося, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина».

Верховний суд видав скорочений текст рішення, у якому відсутні аргументи скасування указу Зеленського. Повний текст судового рішення буде складено протягом п’яти днів.

Також суд стягнув з президента Зеленського на користь Касмініна 908 грн у вигляді витрат на сплату судового збору.

Рішення Верховного суду можна оскаржити до Великої Палати протягом 30 днів.

Нагадаємо, що екссуддя Олександр Касмінін пішов до суду наприкінці березня 2021 року. У позовній заяві він стверджував, що після призначення суддею Конституційного суду (відповідно до Указу президента Віктора Януковича) та складення присяги, суддя цього Суду не може бути звільнений суб’єктом призначення, тобто главою держави. Це є гарантією незалежності судді від президента.

Повноваження судді Касмініна сплили 19 вересня 2022 року.

Як повідомляв «Главком», у липні 2021 року тодішній голова Конституційного суду Олександр Тупицький виграв суд у Володимира Зеленського. Як і у випадку з Касімініним, суд також констатував протиправність Указу Зеленського і скасував його. Після чого президент оскаржив це рішення у Великій Палаті Верховного суду. Станом на кінець жовтня 2022 року остаточного рішення немає.

Читайте також:

Теги: указ Верховний Суд України суддя Конституційний суд Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський видав незаконний указ? Суд став на бік екссудді Касмініна
Зеленський видав незаконний указ? Суд став на бік екссудді Касмініна
Захист інфраструктури та забезпечення ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки
Захист інфраструктури та забезпечення ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки
Трагедія у Сеулі. Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї
Трагедія у Сеулі. Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї
Тимошенко показала котиків на Херсонщині (фото)
Тимошенко показала котиків на Херсонщині (фото)
МЗС України різко відповіло на заяву Лаврова про переговори та назвало умови
МЗС України різко відповіло на заяву Лаврова про переговори та назвало умови
Світовий конґрес українців закликав світ заморожувати російські активи
Світовий конґрес українців закликав світ заморожувати російські активи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
57K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
23K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
16K
Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)
11K
Наступ росіян тривав з ранку. Ішли хвилями, піхота на бронетехніці
9113
30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту