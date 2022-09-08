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Зеленський відібрав громадянство у чотирьох контрабандистів зі списку РНБО

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський відібрав громадянство у чотирьох контрабандистів зі списку РНБО

В Україні припинили громадянство у чотирьох контрабандистів, троє з яких мали російський паспорт, а один мав румунський. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні. 

«Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції СБУ та згідно з законодавством ухвалив рішення про припинення громадянства цих осіб», - заявив Зеленський.

«Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії», – наголосив Президент.

Глава держави також повідомив, що на підставі пропозиції СБУ та згідно з чинним законодавством ухвалив рішення про припинення українського громадянства тих підсанкційних осіб, у яких було виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.

Раніше СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження та через афільовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.

Теги: громадянство паспорт

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