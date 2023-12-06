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Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото)
Володимир Зеленський вручив ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів вісьмом бійцям
фото: Офіс президента

Глава держави вручив медикам ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени Данила Галицького

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України в одному з госпіталів столиці відвідав військовослужбовців, які проходять лікування після поранень. Глава держави подякував військовим за захист України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Дякую вам за службу, за захист держави. Швидкого вам одужання і перемоги. Подяка від усіх нас, від усього народу України за ваш героїзм. Без сумніву, без зайвих слів», – сказав президент.

Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото) фото 1
Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото) фото 2

Зеленський також вручив воїнам високі державні нагороди.

Зокрема, молодшому сержанту Валерію Кучеренку присвоєно звання Героя України. Президент вручив йому орден «Золота Зірка». У жовтні 2023 року молодший сержант очолював штурмову групу для захоплення ворожої позиції на Луганщині. Під щільним вогнем противника Валерій Кучеренко ручними гранатами знищив ворожу вогневу точку й першим увійшов на позицію, де з автомата знешкодив п’ятьох окупантів. Проте внаслідок вибуху ворожої гранати сам зазнав важких осколкових поранень усіх кінцівок. Його евакуювали з поля бою. Через поранення Валерій втратив руки. Нині захисник готується до встановлення біонічних протезів.

«Швидкого одужання. Ти – герой. В Україні ніхто не забуває таких героїв. На таких плечах і тримається наша держава», – сказав Зеленський.

Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото) фото 3

Президент вручив також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів вісьмом бійцям.

Під час спілкування із захисниками Глава держави цікавився їхнім бойовим шляхом, самопочуттям, потребами та умовами лікування.

«Дякую за ваш героїзм, за вашу службу. Бажаю якнайшвидшого одужання та перемоги», – додав президент.

Крім того, президент ознайомився з роботою клініки урології, де йому розповіли про операційні можливості, які клініка отримала завдяки новому контактному багатофункціональному лазерному літотриптору. У центрі детоксикації Главі держави показали зал гемодіалізу.

Зеленський поспілкувався з медичним персоналом закладу. Він подякував лікарям за збережені життя військових і допомогу захисникам у відновленні.

Президент вручив медикам ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени Данила Галицького.

«Хочу подякувати вам від тисяч людей, чиї життя ви зберегли своєю роботою. Я розмовляв сьогодні з хлопцями. Хтось усміхається, хтось хоче знову повернутися на фронт. Та найголовніше, що ви повернули їх до життя. Дякую», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири по пунктах управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів, двох станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Теги: війна Володимир Зеленський військові ЗСУ

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