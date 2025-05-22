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Президент відзначив орденом легендарного поета-пісняра Рибчинського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент відзначив орденом легендарного поета-пісняра Рибчинського
21 травня 2015 року артист отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
фото: glavcom.ua

Народний артист сьогодні, 22 травня святкує 80-й день народження

Президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №311.

«За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, збагаченні української пісенної спадщини та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Рибчинського Юрія Євгеновича – поета, драматурга, народного артиста України, Героя України», – йдеться в указі.

Президент відзначив орденом легендарного поета-пісняра Рибчинського фото 1

Рибчинський сьогодні, 22 травня святкує 80-й день народження. У 1995 році поет отримав звання заслуженого діяча мистецтв України. У 2000 році Рибчинському було надано звання народного артиста України. У травні 2015 року він отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, а 22 серпня 2020 року Юрій Рибчинський став Героєм України.

Нагадаємо, свій 80-річний ювілей святкує народний артист і Герой України Юрій Рибчинський – один із творців сучасної української естрадної пісні. «Главком» пригадує основні етапи його життя і творчості. Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших. 

До слова, «Главком» поспілкувався з сином Рибчинського, який розкрив цікаві подробиці про сімейне життя та стосунки з відомими артистами. Зокрема, Євген назвав співачку, до якої родина Рибчинських відчуває особливу прихильність.

Серед численних привітань особливо зворушливим стало звернення співачки Наталії Могилевської, яка назвала його своїм «другим батьком» і розкрила щемливу історію, що пов'язує їхні родини.

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди Юрій Рибчинський

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