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Байден на Генасамблеї ООН: Підтримка України – це інвестиція в майбутнє кожної країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден на Генасамблеї ООН: Підтримка України – це інвестиція в майбутнє кожної країни
Джо Байден під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генасамблеї ООН
фото: Укрінформ

США разом із партнерами продовжать підтримувати українців, які захищають свій суверенітет, територіальну цілісність і свободу

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами продовжать підтримувати українців, які протистоять неприхованій агресії Російської Федерації, щоби не дозволити їй роздробити Україну й підірвати безпеку інших країн. Про це заявив у вівторок під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генасамблеї ООН президент США Джо Байден, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Росія думає, що світ втомиться й дозволить знущатися з України без наслідків. Але я запитаю вас: якщо ми відмовимося від основних принципів ООН, щоби заспокоїти агресора, чи може будь-яка держава-член цього органу бути певною, що вона захищена? Якщо дозволити (РФ – «Главком») роздробити Україну, чи буде незалежність будь-якої нації безпечною?» – звернувся до Генасамблеї американський лідер.

Президент США наголосив, що відповідь у цьому контексті може бути однозначною – ні.

«Ми маємо протистояти цій відкритій агресії сьогодні, щоби стримувати інших потенційних агресорів завтра», – підкреслив Байден.

Тому, за словами американського президента, Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами по всьому світу продовжать підтримувати українців, які захищають свій суверенітет, територіальну цілісність і свободу.

Байден зауважив, що ця підтримка – не лише внесок у майбутнє України, це також інвестиція в майбутнє кожної країни, яка прагне жити у світі, заснованому на правилах, рівних для всіх націй, і які захищатимуть права кожної країни – великої й малої.

Глава США також підкреслив, що Сполучені Штати хочуть, аби війна в Україні завершилася, і ніхто не прагне цього більше, ніж українці.

«Ми рішуче підтримуємо Україну та її зусилля задля досягнення дипломатичного врегулювання, яке забезпечить справедливий і міцний мир», – заявив президент США.

Однак, за словами Байдена, лише Росія несе одноосібну відповідальність за розв’язання цієї війни, і лише вона може припинити її негайно.

Нагадаємо, 18 вересня у Нью-Йорку розпочала роботу Генеральна асамблея ООН.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня.

Також президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом

Теги: США Джозеф Байден ООН війна

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